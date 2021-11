FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne magamistuba“ | Harmoonilises koloriidis magamistuba

Konkursile laekus üks kaunis magamistuba, mis paistab silma rahuliku ja läbimõeldud värvilahendusega. Magamistoa omanik Diana kirjutab, et magamistoa kujundamisel võeti aluseks klassikaline kolme värvi kombinatsioon. Suur soov oli kolmandaks värviks kasutada musta, kuid seda valikut saatis väike hirm musta värviga liialdada. Seega valiti taktika, kus kaks värvi on n-ö “koma värvid” ja üks värv on “punkti värv”. Diana selgitab, et komavärvid on need, mida võib julgelt kasutada, ilma et peaks kartma nendega üle piiri minna. Nendeks värvideks said beežid toonid ja valge. Punktivärviks sai must, millega lisati justkui kirss tordile. Musta on kasutatud väga tagasihoidlikult, et see vaid täiendaks üldpilti. Üle kõige hindab Diana toa juures just seda meeleolu, mida interjöör tekitab — rahulik, kodune, hubane.