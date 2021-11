Lihtsad nipid, kuidas küttekuludelt märkimisväärselt säästa

Kui elad korteris, kus on kasutusel küttekulujaoturid, hoia ruumis mõõdukat temperatuuri. Inimeste eelistused ruumide soojuse osas on erinevad — kes soovib magada jahedamas, kes soojemas toas. Leia enda jaoks mugav temperatuur ja ära küta tube üle. Kui pead pidevalt akent lahti hoidma, annab see märku, et tõenäoliselt on ruum üleköetud. Samuti on kaasaegsetes küttesüsteemides võimalik luua sobiv kütterežiim, et tuba oleks soe kui seda tegelikult kasutatakse. Palju võib säästa ka vannitoa põrandaküttelt, mis ei pea kindlasti 24/7 täisvõimsusel huugama. Vaid ühe kraadi võrra temperatuuri alandamine annab umbes 5 protsenti kokkuhoidu.