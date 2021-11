Miks ei tohi ahjus prahti põletada ning miks tuleb halud süüdata alati pealtpoolt?

Puudesse jääb alati mingi niiskus. Me ei saa seda tavaoludes kätte, kuna see seostub ümbritseva õhuniiskusega. Küttesobilikuks loetakse puud, mille niiskusesisaldus on 20% või alla selle. See 20% on vesi, mis tuleb kütteprotsessis puust välja aurutada enne kasutegurlikku põlemist. Kui niiskus on suurem, siis kasutegur langeb, kuna vee väljaaurutamise protsess on pikem ja veeauru rohkusest tingitult on temperatuur koldes madal. Kuna temperatuur on madal, siis korstna tippu ei jõua nõutud 60 ℃ ning niiskus hakkab kondenseeruma lõõri seintele, eriti korstnas. See omakorda seob koldest väljuva suitsu, mis sisaldab madala temperatuuri tõttu hulgaliselt koldes lõpuni põlemata osakesi. Sellise protsessi tulemusel tekib tuleohtlik tume ollus, mida nimetatakse pigiks. Teatud oludes võib pigi lõõrides (tavapäraselt korstnas) süttida ning siis on piltlikult öeldes tegu „vene ruletiga“ – kas korsten peab või mitte. Vanemad korstnad ei pruugi. Pigi põleb 1000-1200 ℃ juures ning põleng toimub ülerõhu juures, st tuli otsib teed ka läbi pragude. Lisaks on argumendiks ka õhusaaste - madala temperatuuri juures ei teki puhast põlemist. Korstnast väljuv suits on tume, st sisaldab hulgaliselt lõpuni põlemata osakesi. Seega põletades üle 20% niiskusega puud, rikud ära oma küttekeha ja korstna, saastad ümbritsevat õhku ning loodust ja sooja saad seal juures vähe.