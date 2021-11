Aiahooaeg ei ole veel lõppenud — millised tööd tuleks novembris ära teha?

Aaron Burden / Unsplash

Talv on tulekul ja maapinna külmudes lõpevad tõsisemad aiatööd. Tööriistad tuleks enne hoiupaika panekut puhastada, teritada ja õlitada. Kevadel on meeldiv alustada tööd korras ja toimiva vahendiga. Meele teeb tusaseks, kui hakatuseks peab hulga aega pusima näiteks kinniroostetanud oksakääride liikumasaamisega. Saed on paras aeg viia teritada.