Levinud vead, mida avatud planeeringuga kodu kujundades tegema kiputakse

1. Piirid puuduvad

Selleks, et avatud planeeringuga ruumid oleksid funktsionaalsed ja mõjuksid hästi, tuleb ruumid eraldada nii, et need selgelt üksteisest eralduks. Samas tuleb jälgida, et neil oleks ka mingi visuaalne pidepunkt või sarnasus. Kui see ära unustada, võivad ruumid mõjuda kui üks suur koridor.

Lahendus: Diivan annab suurepärase võimaluse ruum kaheks jagada. Lisades diivani alla veel vaiba ja kõrvale põrandalambi, on võimalik elutuba selgelt esile tuua. Erinevaid ruume saab omavahel siduda kas sama vaibaga või sama disainiga valgustitega.