HINNAVÕRDLUS | Mis hinnaga saab osta maja Eesti suuremates linnades?

Pealinnas on müügil ligi 200 maja. Umbes 10% neist küündivad üle miljoni euro ning ihaldusväärsemateks asukohtadeks on endiselt Tallinna vanalinn, Pirita ja Kadriorg. Kui jätta välja kortermajad ja arendused ning vaadata vaid eramute pakkumisi, siis kalleimaks objektiks on Tallinnas Pirital asuv mereäärne funkstiilis eramu, mis paistab suurepärase asukoha kõrval silma ka hea arhitektuuri ja läbimõeldud sisekujundusega. Kahekorruselises suure aiaga eramus on ruutmeetreid pisut üle viiesaja ning majja mahub ära ka kadestamisväärne kahe sauna ja basseiniga spaakompleks. Maja maksumuseks on 2 250 000 eurot ning kuulutusega saad lähemalt tutvuda SIIN.