Häid ideid, kuidas kodu keskkonnasõbralikumaks muuta

Need muudatused ei pea ilmtingimata palju aega ega raha nõudma. Jah, loomulikult saab asja ka suuremalt ette võtta ja näiteks päikesepaneelidesse investeerida, kuid alustada võib ka väikestest asjadest. Siin on mõned väiksed sammud, mis täna, homme või sel nädalavahetusel oma kodu keskkonnasõbralikumaks muutmiseks teha saad.

Vaheta hõõglambid LED-pirnide vastu



Kas teadsid, et umbes neljandik hoone energiakulust läheb valgustusele? Jah, lihtne on jääda sisseharjunud hõõglampide juurde, kuid LED-pirnide eluiga on mõõtmatult pikem. Tänapäeva LED-pirnide eluiga on kuni 50 000 töötundi, mis tähendab, et kui üks valgusti töötab päevas kaheksa tundi, siis LED-pirni kasutades tuleks seda vahetada vaid iga 17 aasta tagant.