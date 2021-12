Mida peab teadma puitbriketiga kütmisel, et küttekoldele mitte liiga teha?

Praegu kasutatakse Eestis briketiliikidest 95% ulatuses puitbriketti ja umbes 5% on veel jäänud neid, kes kasutavad turbabriketti. Puitbrikett määrib vähem kui turbabrikett. Puitbrikett on ka oluliselt kasutajasõbralikum kui turvas — jääb oluliselt vähem tuhka järgi ja on kõrgema kütteväärtusega.

Eestis müüakse kahe erineva kujuga puitbriketti: kandiliste ja ümarate tükkidena. Kütteväärtuse mõttes pole neil mingit vahet — mõlemad on väga head tooted. Kasutamise mõttes on vahe aga selles, et ümar brikett põleb ilusama ja suurema leegiga ja sobib väga hästi näiteks kaminasse või küttekoldesse, mida on vaja kiiresti soojaks saada. Ümar puit¬brikett on natukene väiksema jõuga kokku pressitud. Selle eelis on kergem süttimine ning küllalt kiire ja terav kuumus.

Kandiline aga jällegi süttib kauem, aga on seejärel pikema ja ühtlasema põlemisega. Kandiline puitbrikett on mahult enamasti suurem ja tihedamini kokku pressitud. Soovitatakse pigem ahjudesse või küttekaminatesse.

Briketi kvaliteet oleneb sellest, kuivõrd kuiva toorainet on selle tootmisel kasutatud ning millist liiki puudest on saepuru tehtud. Puitbriketi kütteväärtus on suurem kui küttepuudel või turbabriketil. Kütteväärtuselt võrdub tonn puitbriketti umbes nelja ruumimeetri kuiva lepa küttepuudega.

Küttekollet ei maksa katki kütta

Brikett sobib väga hästi igale poole, ainuke oluline asi, mida arvestama peab on see, et seda ei tohi küttekoldesse liiga palju panna. Vastasel juhul võib küttekolle kannatada saada. Kandilise briketi puhul on soovitav alustada kolme kuni nelja klotsiga — sellest peaks juba piisama.

Ahju lõhki kütmine võib olla probleemiks siis kui ületada soovitusliku kogust. Briketi kütteväärtus on umbes kolm kord suurem kui puidul. Seega — briketti tuleks küttekoldesse panna kolm-neli korda vähem kui halgusid. Puitbriketi kütteväärtus on 18–20 MJ/kg, kuupmeeter puitbriketti kaalub umbes tonni.