Enne talve korstnad korda — kui tihti peab seaduse järgi korstent puhastama?

Tänavu kevadel muutus tuleohutuse seadus ning varasem korstnapühkimist reguleeriv §11 muudeti kehtetuks. Selle asemel jõustus §11¹, milles olulisemaks muudatuseks on see, et enam ei ole korstnapühkijal kohustust esitada ehitise valdajale traditsioonilist korstnapühkimise akti. Selle asemel peab korstnapühkija ehitise valdajat teavitama valdajat küttesüsteemi tehnilisest seisukorrast ning puhastamise käigus avastatud tuleohutusnõude rikkumisest või tuleohust. Ka ei pea enam gaasiseadme korstnat igal aastal puhastama ja kontrollima.