Milliste kuludega peab arvestama, kui kavatsed pangalaenuga kodu osta?

Ühekordseteks kuludeks on eksperthinnang, notaritasu, riigilõiv, laenulepingutasu, KredExi käenduse tasu, kui laenu tagatisena kasutatakse SA KredEx käendust. Samuti omafinantseering ning kui eksperthinnang ja müügihind ei kattu, siis tuleb kinni maksta ka nende vahe.

Perioodilisteks kuludeks on laenu igakuine tagasimakse ja kodukindlustus ning tavaliselt soovib pank ka laenukindlustust, mis tagab laenu tagastamise laenuvõtja surmajuhtumi või töövõime kaotamise korral.

Vaadates ühekordseid kulusid lähemalt, siis eksperthinnangu puhul on tähtis tähele panna, et see oleks tellitud kinnisvarabüroost, keda pank aktsepteerib. Infot selle kohta, milliste büroode hinnangud sobivad, leiab täpsemalt pankade kodulehelt.