Kuidas näeb välja tuleviku elukeskkond? Veneetsia arhitektuuribiennaal pakub võimalikke vastuseid

Arhitektuur kui filosoofia



Arhitektuuriga klassikalises mõttes on biennaalil seekord isegi üsna vähe pistmist. Kui aastaid tagasi võis väljapanekutel kohata peaasjalikult silmapaistvate hoonete makette ja juba kuskil ellu viidud lahendusi, siis nüüdseks on segunenud arhitektuur teiste valdkondadega ning ekspositisioonidest on saanud paljuski filosoofilised mõtisklused elu ja maailma üle, mis on valatud kontseptuaalsete installatsioonide vormi. Kõnekaks näiteks arhitektuuri piiride avardumisest on prantsuse antropoloogi, kunstniku ja filmitegija Véréna Paraveli installatsioon Giardinis, mis toob kokku valdkondadeülesed hääled. Biennaalist on saanud laiem sotsiaalne platvorm ja elukeskkonnaga seotud problemaatikaga tegelemist ei nähta enam ainuüksi arhitekti pärusmaana. Parem elukeskkond nõuab kõigi ühist pingutust ja arhitektide kõrval võtavad Paraveli teoses sõna teadlased, antropoloogid, ajaloolased, sotsioloogid, filosoofid ning majandusteadlased, ennustades võimalikke stssenaariumeid, kuhu võiksime sel kursil edasi liikudes jõuda.