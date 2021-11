FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne magamistuba“ | Helge ja avar magamistuba ärklikorrusel

Konkursile laekus üks kaunis magamistuba, mis on sisse seatud pööningukorrusele. Hoolimata kaldlagedest, on suudetud säilitada mulje avarast ruumist ning seda eelkõige tänu heledatele toonidele, mida on kasutatud nii viimistluse kui ka sisustuse puhul. Et üldmulje liiga üksluiseks ei muutuks, on tuppa toodud mõned rohelised taimed.