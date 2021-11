Sisekujundaja annab nõu magamistoa kujundamiseks — nipid, mida kõrva taha panna ja suurimad vead, mida vältida

Olenevalt inimesest, võib unekvaliteeti mõjutada nii toa temperatuur, müra tase kui ka õhu kvaliteet. Üks asi on kindel — mida sobivam on magamisase, seda parem on uni. „Tarbeesemed väsivad lõpuks, nii kaotab aja jooksul vormi ka madrats ja padi. Madratsi ja padja tarbeiga on keskmiselt viis aastat, misjärel on hea need mõnusa une nimel välja vahetada,“ soovitab sisekujundaja.

Vead ja head magamistoa sisustamisel ning une parandamisel

Sisekujundaja sõnul on magamistoa sisustamise juures kõige olulisem jälgida, et mööblil ja sisustuselementidel on olemas oma kindel eesmärk. „On mul seda siia vaja?“ tasub kõige osas küsida. Magamistuppa pole üldjuhul vaja muud kui voodit, öökappi, tualettlauda, tooli, kappi või kummutit.

Kaunistustega tasub hoida tagasihoidlikku joont. Parem üks suur maal, lillevaas ja lõhnaküünal kui perefotodega kuhjatud sein ja aksessuaare täis aknalaud. Magamistuba on intiimne ruum, omamoodi rahusadam, kus vabaneme päeva jooksul kogunenud pingetest ja segavatest mõtetest, puhkame ja kogume uueks päevaks energiat.

Magamistoa ere toonivalik võib põhjustada rahutust ja segada uinumist. Kui tunned aga, et kirgas värv aitaks magamistuppa meeleolu luua, siis kasuta seda aktsendina rahuliku põhitooni peal. „Õrnad ja pehmed värvivarjundid nagu lavendel, erinevad helesinised ja pehmed rohelised toonid rahustavad silmi ja lõõgastavad vaimu. Öist und stimuleerivad mitmesugused pruuni, granaatõuna, baklažaani, kõrvitsa ja topaasi toonid,“ kirjeldab Ilmere magamistuppa sobivamaid värve ja lisab, et mida lähemal oleme loodusele, seda parem on uni.

Enamik eestlaste magamistube on väiksemapoolsed ja kohati täis nähtaval olevaid asju, mida iga päev ei kasutata. Sellest hoidumiseks soovitab Ilmere paigaldada voodi alla pesusahtlid ja soetada asjade organiseerimiseks sahtlitega laud. Kapi ökonoomsuse suurendamiseks tasub kasutada erinevaid karpe.

Foto: Ka nutikas kapisüsteem voodi tagaseinas aitab visuaalset müra vähendada.