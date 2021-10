APPI, me ostsime maja | Kuidas me majal aknad ära vahetasime ja mis see kõik maksma läks

Vanad aknad olid ühekordse raami ja klaasiga ning ka tuule- ja soojapidavus neil kõige parem polnud. Ka ühe aknaraami nurk oli niiskusekahjustusest veidikene habras. Aknad avanesid väljapoole ja aknaraami asukoht jooksis mitte pikki maja välisseina, nagu selle ajastu majal peaks olema, vaid piki siseseina. Väljaspoolt paistis akende vormistus silma massivsete katteliistudega, uhkete karniisidega ja kahekümne sentimeetri laiuste aknapaledega, mis omakorda viitab, et maja välissein on väljapoole tõstetud. Proovisin selgust saada, et kas maja sein sai väljapoole tõstetud lisasoojustusega, kuid avastasin, et vana voodri peale oli tehtud roovitus koos uue voodriga ja ilma soojustuseta. Seest oli aga palgi peale pandud vanaaegne tuuletõkkeplaat, mis oli omakorda soome papiga kaetud. Seega võib arvata, et 120 aastase maja algupärased kahekordsed aknad arvatavasti vahetati nõukogude ajal ära ja said tõstetud sisse. Soojustamine on omaette teema ja sellel praegu väga pikal ei peatu. Kiirelt öeldes on meil soojustatud vaid põrandad ja pööningukorruse seinad + katus. Erinevad asjatundjad arhitektidest restauraatoriteni soovitasid palkmaja I korruse seinu mitte soojustada, kuna seinte kaudu on soojakadu palkmajal imeväike (ca 15%) ning seestpoolt üldsegi palkmaja pole soovitav soojustada. Väljastpoolt selle tegemiseks tulnuks kogu vooder lahti kakkuda ja kulud oleksid olnud kosmilised ja isegi mõttetud. Eelmine talv õhk-vesi soojuspumbaga küttes näitas, et küttearved on väga mõistlikud, pigem võiks öelda isegi madalad ja seega I korruse seinte soojustamisest loobumine on end õigustanud. Maja on soe ja arved madalad — milleks siis veel hunnik villa ja palju tööd?