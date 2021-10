FOTOD | Halloween on tulekul — vaata võikaid viise, kuidas kodu ja aeda dekoreerida

Kuigi meil hakkas Halloween’iga seotud kombestik levima alles 1980ndatel, on muistne keltide püha ka siin iga aastaga populaarsust kogumas. Meie kodudes ja aedades õnneks väga võikad dekoratsioonid levinud ei ole, kuid ameeriklased on maailmas tuntud oma verdtarretavate Halloweeni-teemaliste "aiakaunistuste" poolest. Mõnikord on väga elutruudele dekoorielementidele reageerinud isegi ametivõimud ning võikad kujundused on pälvinud rahvusvahelise tähelepanu.