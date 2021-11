IKEA sisekujundusjuht: kodu saab mõne euroga organiseeritumaks muuta

„Kodukülastuste põhjal võib öelda, et Eesti elanike kodusisustamise teadmised on väga suured. Korterid ja majad on Eestis väga esteetilised, kaasaegsed, funktsionaalsed ning üldpildis väga sarnased Skandinaavia kodudega. Veel üks positiivne trend, mida märkasime – Eesti elanikel on kodus vähem asju kui teiste Balti riikide elanikel, mis aitab neil kodu paremini organiseerida. Kuid siiski on veel arenguruumi, alustades õigesti valitud hoiulahendusega mööblist kuni selleni, kuidas selle sisu on organiseeritud,” ütles IKEA Baltikumi sisekujundusjuht Eglė Čyvė. Tema sõnul muutuvad mugavad ja funktsionaalsed kodud järjest olulisemaks, kuna pandeemia tõttu veedame kodus palju rohkem aega kui varem.