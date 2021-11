Usaldusväärse dušisüsteemi otsingul: kuidas mitte pettuda?

Ärge unustage dušisüsteemi, mis võib muuta veeprotseduurid nauditavaks ja mis on tänapäevastes kodudes muutunud hädavajalikuks seadmeks. Näiteks 45 protsenti küsitletud sakslastest käib duši all peale pesemise ka lõõgastumiseks, 51 protsendile meeldib nautida veemõnusid kauem kui vaid paar minutit ning 37 protsenti valib duši all käigu, kui on vaja lahti saada kogunenud psühholoogilisest pingest ja väsimusest. Kuidas valida dušisüsteem nii, et ei peaks valikus pettuma?

Usaldusväärne tootja

Üksikasjalikku teavet annavad teile vannitoamüügisalongide konsultandid. Saksamaa sanitaartehnika tootjad on teeninud hea maine tänu toodete kvaliteedile ja mitmekesisele valikule.

Saksamaa ettevõte Grohe on suurepärane näide sellest, mida Saksa ja Jaapani tehnoloogide ja inseneride ühendatud meeskond saab kasutajate mugavuse huvides ära teha – Grohe kuulub Jaapani kontserni Lixil Water Technology, mis on kogu maailmas tuntud oma veetehnoloogia uuenduste poolest.

Kasutamine, vee säästmine ja stabiilse temperatuuri hoidmine

Dušisüsteeme juhitakse kangide või nuppude abil. Nuppudega süsteemid muutuvad aina populaarsemaks tänu mugavamale kasutamisele ja vee säästmisele. Termostaadiga dušisüsteemid kaitsevad ka veetemperatuuri ootamatu kõikumise eest.

Grohe välja töötatud juhtimissüsteem SmartControl paistab silma isegi nuppudega dušisüsteemide seas. Selle ainulaadsus seisneb asjaolus, et nuppe vajutades saab veevoolu käivitada või peatada ning neid keerates saab reguleerida veejoa tugevust ja temperatuuri. SmartControlil on ka tõhus termostaat Grohe TurboStat, mis hoiab eelseadistatud temperatuuri olenemata vee voolust või rõhust tingitud kõikumisest.

Seinapealne või seinasisene?

Seinasisene süsteem peidetakse seina sisse. Sellistel dušisüsteemidel on palju eeliseid, näiteks visuaalselt vähem koormatud ruum, erinevad paigutus- ja kujunduslahendused, lihtsam hooldus tänu kaitsele mustuse ja lubja eest. Kuid seinasisesed süsteemid tekitavad ka kahtlusi, kas need ikka on usaldusväärsed. Kuidas kaitsta end veeuputuse eest, nii et ei peaks jälle kallist remonti ette võtma?

Kõige enam hirme on seotud purunenud torude ja välja voolanud veega. Grohe integreerib ka spetsiaalse tihendussüsteemi, mis kaitseb vee välja voolamise ja võimaliku kahju tekitamise eest. Samuti on seinasisestele süsteemidele loodud universaalne juhtseade Grohe Rapido Smartbox, nii et isegi ühe hoovaga Grohe segistit ei ole keeruline välja vahetada eriti tõhusa termostaadiga segisti või sama SmartControli vastu. Seetõttu on Grohe dušisüsteemidel äärmiselt mugav juhtimine, ühtlase veetemperatuuri hoidmine ja kaitse lekete eest. Sellele, kas Grohe dušisüsteemil on integreeritud SmartControl, vihjab ka toote nimetus. Näiteks Grohe dušisüsteem Grohtherm SmartControl.

Erinevad veejoad ja eri suurusega dušipead

Dušisüsteem ei ole enam lihtsalt dušiotsak, kust vesi välja voolab. Pöörake tähelepanu joa režiimide arvule. Mitu erinevat juga on tänapäeval kvaliteetsete dušisüsteemide standard. Valige hoolikalt ka dušipea läbimõõtu ja kuju, kuna see ei ole mitte ainult disaini-, vaid ka funktsionaalsuse näitaja.

Grohtherm SmartControlil saab peadušil kaks veejoa režiimi käivitada koos või eraldi. PureRain ümbritseb ja lõõgastab kui kerge suvevihm, ActiveRain aga paistab silma võimsa ja masseeriva joaga. Grohtherm SmartControlil on mitu mudelit, millel on eri suurusega dušipea, kuid eriti menukad on suurema läbimõõduga dušipead. Näiteks Rainshower SmartActive 310 Cube'i läbimõõt on 310 mm. Oluline on seadmete vastupidavus ja hooldus. Nende süsteemide pindade katmisel on kasutatud spetsiaalset GROHE StarLighti tehnoloogiat, mistõttu ei kaota pinnad oma sära ja tänu SpeedCleani tehnoloogiale saab tõhusalt eemaldada düüsidesse koguneva katlakivi – lihtsalt pühkige pind sõrmega puhtaks.

Kas tõesti väärtuslik investeering?

Jah, on küll. Kvaliteetne ja usaldusväärne dušisüsteem aitab unustada väsitavad remondid.

Grohtherm SmartControl maksab tuhande euro ringis. Kui oodata ära üsna sagedasti toimuvad kampaaniad, on võimalik säästa vähemalt paarsada eurot. See on keskklassi nutitelefoni hind, kuid nende kahe ostu väärtus on võrreldamatu – on aeg peale interjööri investeerida ka mugavusse ja enda heaolusse. Kui see tundub endiselt liiga kallis, võiks lihtsalt riskida – varem või hiljem peseb veeprotseduuride ajal kogetud eufooria need kahtlused maha.

2020. aastal moodustas SmartControl 33% Grohe duši-, vanni- ja termostaadikategooria kogumüügist Eestis.