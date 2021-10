Kuidas sisustada enda elamine nii, et kodus veedetud aeg tunduks nagu puhkus omaette?

Teame ju kõik, et mistahes vanniskäik on kehale suures plaanis hea – viib keha kaaluta olekusse ja eemaldab gravitatsioonijõust tekkiva surve. See leevendab pingeid näiteks lülisambas, liigestes, lihastes, kudedes, fastsiates ja mujal ning võimaldab kehal efektiivselt lõdvestuda.

Siiski on ka vannil ja vannil vahe. Võib öelda, et massaaživann on justkui vannide kuninganna. Kuigi teinekord kiputakse massaaživanni segamini ajama mullivanniga – lõõgastust pakuvad ju need mõlemad –, on massaaživannil mulllivanni ees mitmeid eeliseid. Nimelt on selle veedüüsid sätitud kasutaja järgi ja täpselt nendele piirkondadele, kuhu vaja. See omakorda võimendab eelmainitud efekte mitmekordselt, muutes vanniskäigu palju tulemuslikumaks ja elamuslikumaks.

Hüdromassaaž ei olegi niiviisi mitte ainult mõnus lõõgastus, vaid samal ajal ravib see nii füüsist kui ka vaimu – leevendab stressi, lõdvestab lihaspingeid, parandab vereringet, aga annab ka parema une. Kõike seda, mis pärast väsitavat töönädalat vaja.