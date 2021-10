Mööbli õige paigutus on hea sisekujunduse võti — 10 reeglit, mida silmas pidada

Teeme asja sinu jaoks pisut lihtsamaks. Siin on sulle mööbli peamistest paigutamisreeglitest tuletatud kümme näpunäidet, mis aitavad mööbliesemete valet paigutust vältida.

1. Lähtu ruumi funktsioonist

Mõtle sellele, kuidas antud ruumi kasutama hakatakse ning kui palju inimesi seda kasutada võiks. Nii on lihtsam otsustada, mis tüüpi mööblit sa ruumi sisustamiseks vajad ning kui suure istumiskohtade vajadusega sa peaksid arvestama.

2. Pane paika fookuspunkt

Määra kindlaks ruumi fookuspunkt – kamin, aknast avanev vaade, teler – ning paiguta mööbel sellest lähtuvalt. Kui plaanid toas televiisorit vaadata, on ideaalne kaugus teleri ja istekoha vahel ekraani diagonaal korrutatult kolmega.

3. Alusta kõige olulisematest mööbliesemetest

Kõigepealt säti paika kõige suuremad mööbliesemed – elutoas diivan, magamistoas voodi. Enamasti võiks see mööbliese jääda näoga fookuspunti suunas. Selleks, et omavahel oleks mugav vestelda, võiks toolide vahekaugus olla maksimaalselt 2,4 meetrit. Kui sisustatav ruum ei ole just erakordselt tilluke, siis väldi kogu mööbli seinte vastu surumist.