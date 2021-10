FOTOD | Vaata, millised põnevad ehitised kandideerivad Eesti Arhitektide Liidu aastapreemiatele

Arhitektide liidu asepresidendi ja ERAMU 2021 žürii liikme Peeter Pere sõnul said möödunud aastal valminud hoonete ja väljakute ideed enamuses paika enne pandeemiat. „Aeg on muutunud, peame arvestama kodus töötamist, 2+2 reeglit, tervise hoidmise ja kaitsmise uuenenud nõudeid, inimeste käitumisharjumuste muutumist. Ka on tagasi nn nõukaaegne sündroom — projekteerimisel arvestad pidevalt muutuvate materjali tarneraskuste ja hinna kasvuga. See, mis on tänane normaalsus, pole seda tingimata homme, veel vähem ülehomme. Ehitushinna kasv sunnib optimeerima ja kahjuks on meie valdkond see, mille arvelt seda kiputakse tegema. See on ohuks ruumiloome kvaliteedi hoidmisele ja paranemisele“, ütles Pere.