FOTOD | Endisest Eesti Kunstiakadeemia ühiselamust on saanud tõeliselt luksuslik kortermaja

Ambassadori maja on Eesti ühe suurima kinnisvaraarendaja Endoveri poolt loodud silmapaistva arhitektuuriga uusehitis pealinna südames Kompassi väljakul. Hoone pärandi väärtustamiseks säilitati ka maja ajalooline esifassaad. 7-korruselise hoone esimestel korrustel on esinduslikud äripinnad ning kokku on majas 38 korterit.