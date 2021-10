Tallinna röögatud kinnisvarahinnad panevad kodu otsima mujalt — millised on Harjumaa uued kuumad piirkonnad?

Kinnisvara24.ee tegevjuhi Katrin Aroni sõnul jäävad rekordtasemele tõusnud Tallinna kinnisvarahinnad paljude jaoks kättesaamatuks ja see on tõstnud huviorbiiti uued linnast kaugemal asuvad piirkonnad. „Selles pole midagi uut, et Tallinnas töötavad inimesed otsivad soodsamat elamispinda lähivaldades. Muutunud on aga see, et kui seni jäid populaarsed piirkonnad Tallinnast 20 km raadiusesse, siis see piirkond on laienenud umbes 40 km raadiusesse.“

Aron tõi välja, et lisaks populaarsetele Rae, Viimsi, Harku, Saue ja Saku valdadele on kõrgendatud ostuhuvi nüüd ka Kose ja Kuusalu vastu. „Need piirkonnad on tulnud tallinlastele lähemale tänu kiiretele neljarealistele maanteedele. Kosel või Kuusalus asuvasse koju jõudmiseks ei kulu enam oluliselt rohkem aega kui näiteks Viimsisse või Sauele sõiduks. Kinnisvara hinnavahe võrreldes Tallinna linna või Rae ja Viimsi vallaga on aga tuntav.“

Aroni sõnul on hind noorte perede jaoks määrav. „Otsitakse avarat elamispinda ja turvalist keskkonda lastele ning selle nimel ollakse valmis tööleminekuks pikema teekonna ette võtma. Kasvanud distantsilt töötamise osakaal lubab Tallinnasse sõita vaid mõnel päeval nädalas ja see on jälle argument, mis võimaldab valida elamispinna linnast kaugemale.“

Tallinna linnas on viimastel aastatel kiiresti kasvanud huvi Kopli kinnisvara vastu. „Ostjate huvi muutumine käib käsikäes piirkonna infrastruktuuri arendamisega. Kopli kohta öeldakse, et see on uus Kalamaja, kuigi läheb veel vähemalt 5-10 aastat kuni see täielikult välja ehitatakse. Kopli korterite ruutmeetrihind on keskmiselt 33 protsenti Kalamaja korteritest soodsam. Selle hinnavahe eest saab korterile juba ühe lisatoa,“ lausus Aron.

Kinnisvara24. ee portaali statistika näitab, et Kopli asumis müüdava korteri ruutmeeter maksab keskmiselt 2306 eurot, Kalamajas aga keskmiselt 3425 eurot. Katrin Aroni hinnangul on Kopli eelisteks lisaks hinnale ka kaunis rannajoon ja sinna kolinud loomelinnak koos festivalide, kohvikute ja poekestega. „Sel piirkonnal nähakse suurt tulevikuperspektiivi,“ lisas ta.