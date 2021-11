Jahutusega padjad ja madratsid teevad öisele vähkremisele igaveseks lõpu

Padjad ja madrats moodustavad ühtse terviku, mistõttu ei viiks arutlus selle üle, kumb on siis olulisem, kaugele. Mõlemad on olulised. Nii nagu patjade valik on ka madratsite sortiment poodides väga suur ja paneb küsima, milline on ikkagi kõige sobivam. Kindlasti valivad uut madratsit suurema hoolega need, kes on pidanud kõigest paar aastat tagasi ostetud ebasobiva toote hingusele saatma.