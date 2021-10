Väikeses köögis loeb iga sentimeeter — kuhu panna söögilaud?

Üks suurepärane võimalus on lisada kööki väike söögilaud. Siin on mõned ideed, kuidas pisikese söögilauaga oma köök stiilsemaks muuta.

Üks lihtsamatest viisidest on lisada väike söögilaud köögi tühja nurka või seina. Nii on võimalik kasutada kogu ruumi maksimaalselt ja köögi välimus jääb suures pildis samaks. Tihti armastatakse nendesse tühjadesse nurkadesse panna erinevaid taimi. Kuid miks mitte lisada söögilaud ja paar tooli?

Väiksemates köökides võib kasutada taustal valget või heledamat halli, et luua visuaal suuremast ruumist. Söögilaud annab võimaluse lisada muidu naturaalsesse kööki natukene värve. Näiteks võib kasutada heledat lauda ja värvilisi toole.

Palju oleneb ka sellest, mis stiilis köök on. Tööstusliku moega köökides võib toolidena kasutada baaripukke, olgu need puidust või metallist. Baaripukke saab peita laua alla, et muul ajal ruumi maksimaalselt kasutada.