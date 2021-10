Vanast küünist ümber ehitatud moodsa ilmega maakodu

Projekti juures oli üks oluline nõudmine. Nimelt esinevad selles piirkonnas kevaditi üleujutused, mille eest tuleb elamuid kaitsta. Ettevõte lubas, et maja struktuur ja betoontoed tehakse piisavalt kõrged — peaaegu 30 sentimeetrit kõrgemad kui siiani mõõdetud kevadise üleujutusega kaasnenud kõrgeim veetase. Arukas ettevaatusabinõu, kuna just see elamu oli üks väheseid, mis pääses aegade kõige hullemast üleujutusest 2017. aastal.

See on moodsa välimusega õdus maakodu, kus on tabatud just õiget hõngu. Vanast lagunevast küünist sai hubane maamaja perele, kelle jaoks oli väga oluline säilitada võimalikult palju algupärast.