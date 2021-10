12 toataime, mis tahavad äärmiselt vähe hoolt ja sobivad kõigile

Väga vähenõudlik ja kõikvõimalikes tingimustes kenasti kohanev taim. Aglaoneema talub isegi suitsuseid ruume, kuhu sobivate taimede valik muidu on üsna piiratud. Küll aga ei meeldi talle tuuletõmbus või pidevalt alla 15 kraadi jääv toatemperatuur. Eelistab varjulist kasvukohta, otsest päikest ei armasta. Kastmist väga tihedasti ei vaja, enne järgmist kastmiskorda tasub lasta mullapallil veidi läbi kuivada, talvel kasta harva. Enamikel sortidest on toredad valge-rohelise kirjud lehed.

Kõrged lehtliiliad (Aspidistra elatior) on nii vastupidavad ja vähenõudlikud, et inglise keeles on taime lausa malmlille nime välja teeninud. Lehtliiliad peavad vastu mistahes tingimustes: tolm, kõrged ja madalad temperatuurid, üle- ja alakastmine, vähene valgus. Ühtlasi on lehtliilia väga kahjurikindel. Tema muld tuleks hoida niiske, aga mitte pidevalt märg. Lehtliilia kasvab klumbina, sellel on püstised, teravate tippudega mõõgakujulised lehed. Õitseb harva. Kes tunneb, et lihtsalt rohelised lehed igavaks jäävad, siis olemas on ka tore valgetriibuline versioon variegata ning valgete täppidega kirjatud sort „Milky Way“.

1. Aaloe Aaloemahla kasutatakse naha niisutajana, väikeste haavade ravimiseks ning päikesepõletuse leevendamiseks. Tegemist on väga kasuliku taimega, mis ühtlasi näeb uhke välja ega vaja palju hoolt. Aaloe kuulub sukulentide ehk lihaktaimede hulka ja vajab kasvamiseks väga vähe vett. Küll aga eelistab ta valget kasvukohta, kuigi mitte otsest teravat päikeselõõska. Aaloe võib aastaid samas potis kasvada. Kui soovid aaloe kasulikku toimet ära kasutada, siis pea meeles, et maksimaalselt võib korraga eemaldada kolmandiku taime lehtedest, mitte rohkem. Foto Silvia Agrasar / Unsplash

Mõni neist võib küll teinekord pisut poputamist vajada, kuid ei midagi keerulist. Nii nagu toataimede puhul ikka, võivad ka neid taimi teinekord kimbutada kahjurid: kilptäid, kedriklestad ja kõikvõimalikud lehetäilised, kuid haiguste poolest ohustab neid tõenäoliselt vaid juuremädanik, mille põhjuseks on enamasti liigne kastmine. Nii sobivad need taimed ideaalselt ka neile, kes toataimede kastmise alailma ära unustama kipuvad.

4. Jõulukaktus



Jõulukaktus ehk lülikaktus on nelgilaadsete seltsi kaktuseliste sugukonda kuuluv taimede perekond. Jõulukaktused rõõmustavad meid talve hakul sügavroosade või punaste õitega. Jõulukaktus on üks neist taimedest, mis tundub kõige paremini kasvavat siis, kui temast üldse mitte välja teha. Ta talub kenasti hämarat ruumi, kuid valgemas kohas kasvades kasvatab rohkem õisi. Pärast õitsemist tuleks teda pisut tagasi lõigata, siis püsib taim kenasti tihedana.

Jõulukaktuse detsembriks õitsema meelitamisel on omad nipid. Hoia teda oktoobri keskpaigast alates öösiti pimedas ruumis. Jätka seda kuni õienuppude ilmumiseni. Veel lihtsam meetod on jõulukaktuse novembrist peale jahedas hoidmine (10-12 kraadi). Paljud inimesed kurdavad, et nad ei saa jõulukaktust uuesti õitsema. See tuleb sellest, et taimi hoitakse aasta läbi väga soojas ruumis ning tuled põlevad toas ka öösel. Selleks et taim õitsema hakkaks, tuleb neid tingimusi muuta.

5. Diifenbahhia



Diifenbahhia valgekirjud lehed on väga efektsed ning tema kasvatamine on üsna lihtne. Diifenbahhiale meeldib soojemapoolne temperatuur, nii on parem mitte hoida teda aknalaual ega tuuletõmbusega kohas. Taim talub pimedat kasvukohta, võimalusel tuleks ta aga asetada poolvarju. NB! Ole ettevaatlik, kui majapidamises on lapsed või loomad. Diifenbahhia mahl mürgine ja võib põhjustada nahaärritust. Kahjureid sellel taimel tavaliselt ei esine.

6. Portulak-turdleht ehk rahapuu

Oma nahkjate tumedate lehtedega on ahvileivapuu üks populaarsemaid toataimi. Selleks, et taim püsiks uhke ja terve, leia sellele päikesepaisteline kasvukoht. Oluline on taime mitte üle kasta, liigne kastmine põhjustab juuremädanikku. Samas, kui kasta liiga vähe, hakkab taim lehti maha viskama. Lase mullal täielikult läbi kuivada, enne kui uuesti kastma hakkad, kuid ära jäta taime liiga kauaks janusse.

7. Sanderi draakonipuu