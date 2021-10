FOTOD | Kadrioru korter, mis võlub detailirikka harmooniaga

Tegu on kolmetoalise korteriga moodsas ja põhjamaises uues elamukvartalis Kadriorus. Selles õhulises kodus on end sisse seadnud ema ja tema noorukieas poeg. Siin on parasjagu ruumi kahele ja tubade kujundamisel on arvestatud mõlema soove.

Iseloomukalt hubane



Perenaisele olid sisekujundaja Mila Lihhatsova projekteeritud interjöörid juba varem silma jäänud, seega ei pidanud ta kaua valima, kellega koostöös kujundada oma suurepärase asukohaga kodu. Kogu kavandamine usaldatigi sisekujundaja kätte, kes sai spikrina kaasa mõned märksõnad. Nimelt oli suurim soov, et kodu oleks võimalikult hubane, mõningate värvinüanssidega ja et interjöör poleks liiga minimalistlik või korrapärane.