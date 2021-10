FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne magamistuba“ | Väike magamistuba, mille pärliks on enda maalitud efektsein

Konkursile laekus üks kaunis magamistuba, mis on kujundatud pehmetes sinakashallides toonides. Magamistoa sisustanud Anni ütleb, et kujundamisel on ta olnud minimalist, kuna tuba on väike ja ühe seina moodustab suur aken. Toa kujundamise algusfaasis soovis ta magamistuppa ehitada “he/she” põhimõttel garderoobi — sinna mahub nii riideid stangedele, riiulitesse kui ka aksessuaare sahtlitesse. Voodi valik sõltus peidetavatest panipaikadest voodi sees. Efektsein on tehtud halli, valge ja valguse käes sädelevast pronksvärvist, mille äärtesse on liimitud ehituspoest leitud spiraalse mustriga liistud. Sein on Anni omalooming ning algne mõte oli luua betoonseina imitatsioon, mis ei tulnud küll päris nii välja nagu plaanitud. Tulemus sai hoopis huvitavam! Kogu tuba mõjub mõnusalt lõõgastava kohana, kus ei ole asjade üleküllust ja vaimul on hea puhata.