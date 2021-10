Viis nutikat võimalust, kuidas mahalangenud lehed oma aia heaks ära kasutada

Milles siis seisneb sügislehtede kasulikkus?

* lehed rikastavad pinnast toitainetega, sealhulgas fosfori ja kaaliumiga

* tõstavad mullamikroobide arvukust ja aktiivsust

* suurendavad pinnase veesidumisvõimet

* parandavad mulla struktuuri

Ja kas me juba mainisime, et need on sul tasuta käes? Piisab vaid pisukesest pingutusest, et need kokku riisuda ning aias kasutusele võtta. Siin on sulle viis võimalikku viisi, kuidas sügislehti oma aia heaks kõige paremini ära kasutada.

1. Niida need murule väetiseks. Kahepeale kokku rikastavad purustatud murulibled ja lehed pinnast süsiniku (lehed) ja lämmastikuga (murulibled) ning vähendavad vajadust lisaväetiste järele.

Kuidas toimida: Kasuta multšimisfunktsiooniga niidukit. Kui niidukil on kogumiskott, siis eemalda see ning paigalda niitmise ajaks spetsiaalne multšimiskate, nii langeb purustatud lehe- ja murumass ühtlase kihina murule, mitte ei paisku väljaviskeavast vaaludena kõrvale. Säti niiduki kõrgus ca 7,5 sentimeetri peale. Kui lehed esimese korraga piisavalt peeneks ei lähe, tee teine ring veel. Talve jooksul lehe- ja murusegu laguneb ning kevadeks on see maapinnaga üheks saanud.

2. Kasuta lehti köögiviljapeenarde turgutamiseks. Kui oled köögiviljapeenrad puhtaks teinud, võid katta need kas tervete või purustatud lehtedega