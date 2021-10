Eramute ja suvilate hind kasvab kiiremini kui korteritel

Käibe kasvu taga on nii tehingute arv kui ka keskmise tehinguhinna kasv. „Kui eelmisel suvel taastus kinnisvaraturg veel kevadisest koroonašokist, siis tänavu on kinnisvaraturul aktiivselt tehinguid tehtud kogu aasta jooksul,“ selgitas Aron. Maa-ameti tehingustatistika näitab, et eluruumidega tehti 2021. a III kvartalis 6658 tehingut, mis on 13% rohkem eelmisel aastal samal ajal. Majade ja suvilatega toimus 2021. aasta III kvartalis 7162 ostumüügitehingut, mis on ligi 5 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal perioodil, kuid majade ja suvilate müügihind kasvas korterite müügihinnast kiiremini.