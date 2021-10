Kavalad sisustusnipid, millega pimedale ajale vastu astuda

Õnnistatud on need, kes saavad külmal ja kõledal ajal kaminasse tule teha. Kui aga elad korteris ja kamina ehitamine on välistatud, võid leppida ka selle lihtsamate alternatiividega. Näiteks näeb väga armas ja hubane välja lihtne dekoratiivkamin, kuhu võid asetada küünlad.

Kõik me teame, et hea valgustus on just pimedal ajal ülioluline. Lisaks hädavajalikule üldvalgustusele võiks talvel mõelda ka seda tüüpi valgusallikatele, mille eesmärk on luua lihtsalt mõnusalt sumedat atmosfääri. Paiguta näiteks aknalaudadele mõni efektne ja pilkupüüdev valgusti või latern — ka sellega ei pea ootama jõuludeni.