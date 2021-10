FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne magamistuba“ | Hubane magamistuba vana talumaja pööningul

Konkursile laekus üks hubane magamistuba, mis on sisse seatud ühe Tallinna lähistel asuva renoveeritud talumaja pööningule. Magamistoa omanik Piret on kogu pööningu ise kujundanud ning magamistoa puhul sooviti luua ruum, mis oleks maalähedane, romantiline ja helge ning kus oleks õhtuti peale väsitavat tööpäeva hea puhata. Hommikuti hakkab magamistuppa paistma päike, mistõttu on seal ka mõnus ärgata ja nädalavahetustel voodis kohvi nautida. Meeleolu on loodud erinevate padjakatete ja pleedidega, mida on siin magamistoas tavaks aastaaegade vaheldudes vahetada. Külmemal ajal on eelistatud soojemad toonid ja pehmed materjalid, soojemal aastajal jällegi tuuakse magamistuppa rõõmsamad värvid ja rohkem erksust. Väga armastatakse siin magamistoas näha ka värskeid lilli, mistõttu lilled on pea alati interjööri kaunistamas igal aastaajal.