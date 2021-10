Kuidas osta 52 tundi vaba aega aastas?

Sel aastal pälvis ECOVACS Robotics auhinna PLUS X AWARD, mille asutaja on Saksa toote- ja turuhinnangu instituut, kes palus küsitluses osalenud tarbijatel hinnata tipptasemel teenustega seondatavaid kaubamärke. Seega põhineb auhind otseselt tarijate arvamusel ja näitab selgelt, et ECOVACS Roboticsi väljatöötatud robottolmuimejad on pälvinud klientide tunnustuse ja rahulolu. Tuleb vaid täpselt kindlaks määrata oma vajadused, eelarve ja valida laiast tootevalikust omale sobivaim koduabiline.

ECOVACS Robotics oli kodurobootika uuenduste esirinnas juba ammu enne selle kontseptsiooni moodiminekut. Ettevõttes üle 20 aasta töötavad inimesed pingutavad selle nimel, et robot oleks igas perekonnas harjumuspärane seade, julgustades inimesi nutikalt elama ning stiilsete ja funktsionaalsete seadmetega elu nautima. Arvestades iga pere ja inimese isiklikke vajadusi, on ettevõte välja töötanud väga erinevaid roboteid, mis imevad tolmu ja pesevad põrandat ning puhastavad aknaid.

Jätke kodukoristus robotile ja naaske pärast puhtust puhtasse koju

Neile, kes hindavad kodu esteetikat ja puhtust, kellele tekitab laitmatult korrastatud kodu naudingut, peaksid huvi pakkuma robotid DEEBOT N8 PRO ja DEEBOT N8 PRO+. Seadmetesse sisseehitatud tehnoloogia võimaldab tolmuimejatel tuvastada takistusi 0,1–10 meetri kauguselt, näiteks põrandale jäänud esemeid, kardinaid või toolijalgu, mis võimaldab vältida koristamise ajal takerdumisi, kokkupõrkeid mööbliga, kõrgeid lävepakke ja trepilt kukkumist. Seadmetel on TrueMapping-tehnoloogia, mis laseb neil kiiresti ja täpselt skannida keskkonda, hinnata kaugust, põrandakatete iseloomu ja takistusi. Mõlemad mudelid on OZMO 950 tolmuimejaga võrreldes 73% suurema imemisvõimsusega. Robotitesse integreeritud OZMO™-tehnoloogia aitab põrandat kvaliteetselt pesta, jätmata sellele kleepunud mustust. Nutirakenduse abil on sellesse kategooriasse kuuluvaid roboteid lihtne juhtida ja kui roboti energiavaru saab töötades otsa, liigub see jaama laadima ning pärast laadimist naaseb oma tööd lõpetama.

Isepuhastusjaam vabastab tolmukonteineri tühjendamisest vähemalt kuuks

Roboteid DEEBOT N8+ ja DEEBOT N8 PRO+ saab osta koos isepuhastusjaamaga, mis mahutab 2,5 liitrit tolmu ja mustust. Kui selline jaam on olemas, ei pea vähemalt kuu aega iga tolmuimemise järel roboti tolmukonteinerit puhastada. Isepuhastusjaam on nii DEEBOT N8+ kui ka DEEBOT N8 PRO+ komplektis olemas ja see sobib hästi ka DEEBOT T8 ja T9 seeria masinatele. Viimaste puhul tuleb jaam eraldi juurde osta.

Robottolmuimejad suurtele ruumidele ja loomaarmastajatele