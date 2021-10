Kuus asja, mida lehepuhuriga lisaks lehtede koristamisele veel teha saab

Nagu nimi reedab, on lehepuhuri peamine eesmärk aia puhastamine lehtedest, mistõttu on see eriti kasulik töövahend sügisel. Külmal hooajal on aga veel mitmeid töid, mille teostamisel on lehepuhurist palju abi.

1. Muru puhastamine liiga pikkadest niitmisjääkidest

Enamasti tasub pärast muruniitmist niidetud liblekesed lihtsalt maapinnale jätta, sest need mõjuvad murule väetisena. Kui niitmiste vahele on jäänud aga palju aega ning niitmisjäägid on liiga pikad, võivad need rikkuda vaatepilti ning muru ka liigselt kurnata. Sel juhul tasub need lehepuhuriga kokku puhuda — see on palju kiirem ja efektiivsem viis kui rehitsemine.

2. Lumepuhur kergemast lumest puhastamiseks

Suuremate lumepuhastustööde jaoks on olemas sobivamad abivahendid — lumepuhurid, — kuid kergema lumega saavad hõlpsasti hakkama ka lehepuhurid. Seega, kui sissesõidutee või auto on öösel kerge ja pehme lumekorra alla mattunud, saab selle hommikul kiiresti lehepuhuriga puhtaks teha.

3. Heki puhastamine pärast lõikust

Lehepuhur on kasulik tööriist viimaseks viimistluseks pärast põhjalikku hekilõikust. Nimelt saab selle abil kerge vaevaga ära puhuda kõik lõikusejäägid ehk lahtised osakesed — väiksed lehed ja oksakesed. Nii jääb hekk puhas ja viimistletud.

4. Auto (või muude välispindade) kuivatamine pärast pesu

Lehepuhur on oma olemuselt justkui väga suur föön, mistõttu saab seda hõlpsasti kasutada suuremate välispindade kuivatamiseks, kui ei ole kannatust või võimalust lasta neil iseseisvalt kuivada. Seega on lehepuhur eriti kasulik kuivatusriist just külmal päeval nt pärast autopesu.

5. Vihmaveerennide ja -torude puhastamine