Eritellimusel valmistatud voodi muudab magamistoa isikupäraseks

Eritellimusel valmistatava mööbli järjest suurenev populaarsus on selle piirituid võimalusi arvestades igati mõistetav. Kodus on suur väärtus kõikidel erisoovide ja personaalse maitsemeele järgi disainitud toodetel, kuid mida vajalikuma ja sagedamini kasutatava mööbliesemaga on tegu, seda tõenäolisemalt esimesena just rätseplahenduste poole vaadatakse. Magamistoa keskmeks oleva sobiva voodi otsimine võib poode külastades ühtaegu silme eest kirjuks lüüa, kuid jätta teisest küljest siiski tunde kompromissist, mis suunab edasi seda „õigemat ja paremat” otsima. Mis sest, et kuidagi ajab ju asja ära ka kõige tavalisem ja lihtsam. Vaat et tähtsaima mööblieseme valikul ei peagi nõudlikkus häbiasjana tunduma, pigem vastupidi!