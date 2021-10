Häid nippe, kuidas pisike magamistuba õige kujunduse abil avaramaks muuta

Kui prantslaste või hispaanlaste kodudes on igas toas mitu peeglit, siis eestlastele on peeglite kasutamine elutubades üsna võõras traditsioon. Seda tõhusat nippi ei tasu aga karta, sest peegli kasutamine on usaldusväärne meetod, mis toimib alati ja igas ruumis. Eriti tõhus nipp on paigutada kaks peeglit kõrvalseintele 90 kraadise nurga all — nii tekib illusioon aknast ja ruum muutub märgatavalt avaramaks. Kui plaanid magamistuppa garderoobi, siis ära unusta võimalikult suuri peegleid!