FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne magamistuba“ | Luksusliku joonega magamistuba nõukaaegses paneelmajas

Konkursile laekus üks luksuslikku hotellisviiti meenutav magamistuba, mis asub lihtsas nõukogudeaegses paneelmajas. Kujundamisel on lähtutud põhimõttest, et selle disain peaks võimalikult pikalt ajahambale vastu. Ruumist leiabki tervel hulgal häid ja ajatuid valikuid - näiteks voodi on ostetud ligi 10 aastat tagasi silmas pidades, et see oleks oma disainilt võimalikult lihtne ja neutraalne ning sobituks ka uute sisekujundustrendidega. "Täna on hea tõdeda, et voodi on jätkuvalt värske kujundusega. Ise peangi suurimaks õnnestumiseks seda, et kuigi magamistoas on ligikaudu 12 aasta jooksul ostetud asju, näeb magamistuba sellele vaatamata välja värske ja terviklik", kommenteerib magamistoa kujundanud Merili oma valikuid.