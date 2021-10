Köögimööbli trendid peegeldavad julgust ja lisavõimalusi

Köögi töötasapindade puhul liigutakse kivilahenduste suunas ka meil Eestis. Hinna ja kvaliteedi suhte tõttu eelistatakse kvartsist lahendusi, aga alati on olemas ka marmor. Kivipinnad teenivad tänu oma tugevusele omanikku pikki aastaid, olles samal ajal ka kergesti hooldatavad ja väga dekoratiivsed. Oma nägu ja väärtust säilitab ka puit: järjest rohkem lähevad hinda täispuidust erilahendused. Värvitud pindade ja uste puhul liigub trend sõrmejäljevabade värvilahenduste suunas, et kodus oleks kergem ja mugavam toimetada.

Lihtsad ja monoliitsed kraanid on asendunud erinevate käepäraste väljatõmmatavate sifoonidega, mis näevad välja esteetilised ning vähendavad võrreldes eelkäijatega oluliselt veekulu. Säästmine on mõistagi fookuses ka köögimasinate ja teiste elektroonikaseadmete puhul, millest induktsioonipliit on vaid üks paljudest näidetest. Seadmete A-klassi energiatarbimine on muutunud juba reegliks. Ühes nähtud köögis toimis ahjude, külmkappide ja muuga kenasti ka Alexa (Amazoni virtuaalassistent) ning ilmselt on ka need lahendused lähemal ajal laialdasse tarbimisse jõudmas.