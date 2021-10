FOTOD │ Põhjamaa sügisest inspireeritud hall kodu

Korteris domineerivad halli erinevad varjundid, heledamad ja tumedamad pruunid ning beežid, liivakarva oranžikad toonid ja naturaalsed puitmaterjalid. Kui võiks arvata, et sügise nukramad toonid muudavad ka interjööri rusuvalt raskeks, siis see elamine tõestab, et ka kõige hallimast sügispäevast inspireeritud elamine võib mõjuda üdini stiiliselt ja šikilt. Ja muidugi ka hubaselt. Viimast eelkõige tänu heale tekstiilivalikule, mis toob karges interjööris esile pehmemaid noote.