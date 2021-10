Foto: Shutterstock

Must köögimööbel on sisustusmaailmas jätkuvalt kuum trend ning võiks isegi öelda, et must on uus valge. Jah, must on stiilne ja šikk ning lisab igasse kööki kuhjaga elegantsi. Kuid sellel värvil on ka omad miinused, millele enne lõpliku otsuse tegemist mõelda tasuks. Vaatame lähemalt, mis on musta värvi köögi head ja vead.