FOTOD | Kuidas kujundada valget kööki ja milline stiil valida?

Puiduga pikitud modernne ja valge

Kardad, et valge on steriilne ja meenutab haiglat? Ei, sugugi mitte! Kombineeri lakoonilist matti valget pinda sügavate puidumustritega ja tulemus on mõnusalt zen ja meditatiivne!

Maalähedane talustiil

Veidi valgeks võõbatud puitu, tagasihoidlikku tapeeti ning krooniks sepistatud lühter! Tulemuseks on tõeliselt armas ja helge köök.

Minimalistlik

Kui juba valge ja lihtne, võib selle viia täiuslikult minimalistlikku ja funktsionaalsesse vormi. Köögikapid on uputatud seina sisse ja rõhk on siledatel pindadel ja rohketel panipaikadel, tänu millele on kõik üleliigne kenasti silma alt ära!

Lõbusalt retrohõnguline

Armastad värve ja omapärast lähenemist, aga köök on liiga väike, et seda mõne intensiivsema tooniga dekoreerida? Ei ole hullu — vali põhjaks valge toon, lisa sinna kreemikas retromööbel ja poeta pisut vürtsi mõne värvika aksessuaariga. Lõpptulemus on karge ja puhas, kuid samal ajal on ruumil ka oma eriline karakter.

Ajalugu hindav klassikaline köök

Kui trendid ei ole sinu teema ja unistad köögist, millele ka kümne aasta pärast ei ole valus otsa vaadata, siis vali klassikalise joonega ajatu köök. Sellisesse kööki sobivad kui valatult marmor ja kalasabaparkett.

Skandinaavia stiilis köök

Kui soovid tõeliselt põhjamaist kööki, ära karda valgega liiale minna. Seinad, põrandad, mööbel, tööpinnad olgu kõik rahumeeli valged. Särtsu saad lisada mõne põneva vaiba või retrostiilis valgustiga. Kindlasti leia koht ka peeglile, mis valgust veelgi võimendab ning ära unusta toataimi!

