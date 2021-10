Millist mööblit inimesed tegelikult soovivad?

Oluline on ka mainida, et eritellimus ja erilahendus tähendavadki just kliendi kõikide soovidega arvestamist, mitte aga „erilist” selles mõttes, et see vaid loetud ja vähestele inimestele kättesaadav oleks. Nagu mainitud, tõestab seda ka järjest suurenev trend just selliste lahenduste kasuks, mida tellitakse nii väiksesse korterisse, eramajja kui ka äripindadesse ja tootmishoonetesse.