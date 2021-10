Katuse sügisene hooldus — millised tööd tuleks kindlasti ette võtta?

Sügisel peaks katuselt eemaldama kogu silmaga nähtava mustuse ja lehed. Eriti hoolikalt peaks lehtedest puhastama vihmaveerennid, sest ummistuse korral ei saa vesi ära voolata ning hakkab katusekonstruktsioone (nt sarikaotsi) märjaks tegema, mis võib tekitada niiskuskahjustuse. Samuti kogunevad lehed sageli katuseudesse (katuse ühenduskohtadesse) või läbiviikude juurde (kohtadesse, kus katusest on midagi läbi toodud). Sinna on hiljem lumi kerge kogunema ning korduvalt sulades ja uuesti külmudes võib see katusematerjali kahjustama hakata.

Mida jälgida kivikatuse puhul?

Kivikatuse ülevaatuse ajal peaks jälgima, et kõik katusekivid oleksid omal kohal, et mõni tihend kuskilt ei ripneks ning et katusel poleks näha mingeid nähtavaid vigastusi. Alustada tuleks katuseharjast, kus kõik harjakivid peavad olema paigas. Lisaks tuleb kontrollida, et katuseharja ja katuse vahel olev

tihend poleks lahti tulnud. Seejärel peaks silmadega üle käima kogu katusepinna ja veenduma, kas kõik reakivid on terved ja omal kohal. Kui katusel on läbiviigud, siis peaks kontrollima, et ka nende tihendid oleksid paigas.

Seejärel tuleks üle vaadata katuseneelud, mille on neelupleki ja katusekivide vahel omakorda tihend. Kui tihend on lahti tulnud, on see kohe ka näha. Samuti on oluline jälgida, et neelude peal olevate kivide servad oleksid terved. Kui neelukividest on mõni lahti tulnud, siis see võib olla ohumärk, et fikseerimata kive on rohkem. Seetõttu tasuks kõik neelukivid käega üle katsuda.

Üle tuleks vaadata ka katuse räästaosa — kas vihmavesi voolab otse vihmaveerenni või niriseb alla mööda tuulekasti. Viimasel juhul on tuulekasti laudadel veejäljed näha. Samuti peaks üle kontrollima ka äärekivid — et need oleksid terved ja “istuksid omal kohal”.

Viimasena peaks üle vaatama kõik turvavarustuse. Katuseastmed ja käigusillad peavad olema kahjustamata ning kinnitused 100% kindlad.

Bituumensindlitest viilkatuse kontroll