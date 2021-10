Hall on interjööris populaarne, kuid keeruline värv. Milliseid vigu halliga kujundamisel vältida?

Vali õige toon ja oska seda teiste toonidega kombineerida. Kõige levinum viga halli värviga interjööri kujundades on see, kui jäetakse kindlaks tegemata, kas tegu on sooja või külma tooniga. Eksisteerib nii sinakate alatoonidega külmasid halle, aga ka soojade kollakate ja roosakate nüanssidega variante. Enne kui tormad poodi halli värvi järele, mõtle läbi, milliste teiste toonidega hakkab hall koos eksisteerima. On need teised toonid soojad või külmad? Väldi soojade ja külmade toonide segamist, sest tulemus jääb veider ja rahutu.