Unistad elust maal? Vaata kõige ägedamaid müügis olevaid maakodusid

Vaatame lähemalt, milliseid imelisi pärle võib maapiirkondadest leida!

1. Renoveeritud talu Saaremaal, 149 000 eurot

Vaikses Räägi külas asuv talu on kenasti renoveeritud ning peahoones asub kaks magamistuba, köök, suvetuba ja kontor-magamistuba. Elumajast pool on eluruumid ja ülejäänud majaosa kasutatav asjade hoiuruumina või miks ka mitte garaaži või hobutallina. Lisaks asuvad kinnistul saunamaja, ait ja kelder. Ait on väga heas korras kuhu võimalik ehitada suvetoad ning panna majapidamine suvitajate pealt tulu teenima. Koha muudavad võluvaks kitsaste kiviaedade vahelt looklev külatee, vaikus, päikseline hoov ja kirsi-ning õunapuuaed - need sõnad ilmestavad hästi antud talukohta.





Huvi korral vaata lähemalt Kinnisvara24.ee lehelt.

2. Idüllilne maakodu Kahala külas, 199 000 eurot

Vaid 35 minutilise autosõidu kaugusel Tallinnast asub looduskaunis Kahala küla. Läheduses asuvad Viru raba, Lahemaa Rahvuspark, Andineeme mererand ning Kahala järveni on majast vaid lühike jalutusäik. Müügis olev talupaik koosneb kahest hoonest - peamaja on ehitatud vanale postijaama-kõrtsi vundamendile 1923. aastal ning 150. aastaste paekiviseintega kõrvalhoone sobib hästi näiteks külalistemajaks. Mõlemad hooned vajavad remonti, kuid algus on eelmistel omanikel juba ära tehtud ning edasi saabki oma maitse järgi majad viimistleda.

Huvi korral vaata lähemalt Kinnisvara24.ee lehelt.



3. Kaunilt renoveeritud ajalooline maamaja Uhtna lähedal, 170 000 eurot

Rakvere vallas Uhtna külje all olev Sireli talu asub väga vaikses ja looduskaunis asukohas. Talu on ehitatud 1926. aastal ning hiljuti täielikult renoveeritud. Talu esimese korruse kõik seinad on taastatud vanaaegsest palgist, samuti on restaureeritud ligi sada aastat vanad puitpõrandad. Maja paistab silma avara planeeringu ja hubase sisekujundusega. Vaeva on nähtud ka õueruumi korrastamisel - hoovi poolt leiab avara terrassi ning kinnistut kaunistab muruvaip ja mitmed kiviktaimlad.

Huvi korral vaata lähemalt Kinnisvara24.ee lehelt.