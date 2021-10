FOTOD │ Pisike katusekorter, kus on iga ruutmeeter nutikalt ära kasutatud

Göteborgi sajandivahetuse linnamaja ühest katusetornikesest leiab ülimalt võluva ja hubase elamise, mis on äsja renoveeritud. Rõhku on pandud heledatele toonidele, naturaalsetele materjaldele ja iga ruutmeetrer on hoolikalt läbi mõeldud. Eriti kaval on köögi asukoht — see asetseb esiku ja elutoa vahelises nurgakeses võttes enda alla vaid üsikud ruutmeetrid. Nii ei tulnud loobuda elutoast ega magamistoast.