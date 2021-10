ELUPÄÄSTVAD NIPID │ Kuidas muuta kodu tuleohutuks?

Elektrisüsteemid



Tuleohtu põhjustavad tihti just elektriseadmed ning ülekoormatud elektrijuhtmed. Inimesed ostavad kodudesse üha uusi tehnikaseadmeid, kuid elektrisüsteemide uuendamine jääb sealjuures tähelepanuta. Harvad pole olukorrad, kus elektrisüsteem on vana ja pistikupesi ei jätku, mistõttu tehakse pikendusjuhtmetest ohtlikke jätkeid. Tulemuseks pikendusjuhtmesse ühendatud kodutehnika ja lisaks ka jõulutuled, mis tekitavad juhtmetes ülekoormuse ja on halvemal juhul tulekahju põhjustajaks.

Ka käepäraste vahenditega parandatud elektriseadmed on ohtlikud ning ohumärgiks on sulamis- või põlemisjäljed seadmel. Elektrisüsteemid vaata enne talve saabumist üle ja kui vaja, siis kutsu koolitatud spetsialist parandustöid tegema.

Korsten ja küttekolded

Korstna, ahjude, kaminate, pliitide ning ühenduslõõride hooldus ja puhastamine tuleb kindlasti enne suurema külma saabumist ära teha! Seda nii suvel remonditud kui vanade küttekollete puhul, et välistada tahmapõlengu oht. Kortermajade küttesüsteeme peab kutseline korstnapühkija puhastama kord aastas, eramajades on see kohustuslik kord viie aasta jooksul. Ja seda ka siis, kui koduomanikule tundub küttekolle ideaalselt toimivat.

Mõistlik on kord aastas lasta küttesüsteemid üle vaadata. Kui endal oskuseid vajaka, siis võib korstnapühkijat kutsuda sagedamini kui viie aasta tagant. Oluliseks osaks ohutusest on ka ahjude mõistlik kütmine. Ülekütmise ja ka valede kütmisvõtete korral ohustavad ahju praod, tahma süttimine ja isegi plahvatus.

Gaasiseadmed ja soojuspumbad

Kuigi suurimaks ohuallikaks on vanad ja hooldamata pliidid ning ahjud, siis üsna lihtsalt võib tulekahju alguse saada ka teistest küttesüsteemidest. Soojuspumpade puhul tuleb veenduda, et seade on töökorras ja regulaarselt hooldatud spetsialisti poolt. Samuti peab elektrisüsteem olema võimeline lisakoormusega toime tulema.