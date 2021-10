Aknavaliku spikker - mis tüüpi, millise klaasi ja täidisega aken on parim?

Mis on akende arengus viimastel aastatel olnud kõige revolutsioonilisem? Eerik Kirs firmast Kaisa Haldus OÜ ütleb, et revolutsiooniline on olnud selektiivklaaside kasutusele võtmine klaasitööstuses ning tänu sellele on tänapäevastel aknalahendustel on juba väga head soojapidavuse näitajad. „Viimase 10 aasta jooksul on muutunud see, et Kesk- ja Põhja-Euroopa elamuehituses on praegu kasutusel vaid 2kambrilised ehk 3kordse klaaspaketiga aknad, mille soojusjuhtivus on tunduvalt väiksem ehk aknad on soojapidavamad. Kahe selektiivklaasiga klaaspakettidel, millel on kaks eraldi kambrit, mis on täidetud argoongaasiga, saavutatakse umbes kaks korda parem soojusisolatsioon,“ seletab Eerik Kirs. Akna puhul sõltub soojapidavus veel ka sellest, millisesse konstruktsiooni ja kui paksu raami see pakett on paigutatud. Laias laastus võib öelda, et akende soojusisolatsioon korraliku 3kolmekordse klaaspaketiga, mille servades on kaasaegsed vaheprofiilid, on juba kolmandiku võrra soojapidavamad.