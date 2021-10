SPETSIALIST SELGITAB │ Miks on elektri hind tõusnud ja kuidas enda elektriarve väiksem hoida?

Miks elektri börsihind nii kõrge on ning mis on sellise rekordilise tõusu taga? Tiitsaare sõnul ei ole siin ühte põhjust, vaid tegurite kombinatsioon. Tänavu on nõudlus elektri järele olnud suur nii talvel, mil oli pakast, kui ka suvel, kus elektrit kasutati jahutuse eesmärgil. Samuti on majanduskeskkond aktiivne — tarbimine on 8% suurem kui mullu.