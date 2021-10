Rohepööre koduses interjööris — biolagunevad öökapid, kohvipurust toolid ja muud põnevad lahendused kaasaegses sisustuses

Rohepöördest, kliimamuutusest ja jätkusuutlikkusest räägitakse kõikjal ning püüd ressursse säästlikumalt kulutada on imbunud peaaegu igasse eluvaldkonda. Ega muudmoodi ei saakski. Igal aastal on globaalse ületarbimise päev nihkunud hirmuäratava kiirusega aasta algusele lähemale.

Globaalse ületarbimise päev (ka maailma võlguelamise päev) tähistab päeva, millal inimesed on kasutanud ära käesolevaks aastaks ettenähtud looduslikud varad, ehk teisisõnu päeva, mil tekib ökoloogiline defitsiit. See päev on kalkuleeritud, jagades looduse taastootmise hulga inimeste kasutatud loodusvarade hulgaga ja korrutades 365-ga ehk Gregoriuse kalendri aasta päevade arvuga. Kui 1987. aastal oli inimkond aastased ressursid ära tarbinud 23. oktoobriks, siis tänavu ületasime oma aastavarude kasutust juba 29. juulil. Numbritele otsa vaadates ei olegi muud teha, kui oma tarbimisele pisut pidurit panna. Samal ajal ei taha ju keegi päriselt loobuda esteetilisest elukeskkonnast ja mugavustest, mida kaasaegne disain meile pakub, ning pöörduda tagasi keskaega.

Üheks lahenduseks on panustada keskkonnasäästlikumasse tootmise-tarbimise ahelasse ja teha teadlikke valikuid. Alustada võib sellest, et vältida ebakvaliteetset sisustust, mis paari aasta pärast ära laguneb ja tee prügimäele leiab. Veelgi suurema sammuna loodussõbralikuma tarbimise poole saab viia end kurssi sisustuse taga peituva tootmistehnoloogia ja materjalidega. Kui toitu ostes on paljudele oluline orgaaniline või fair trade märgis, siis miks mitte jälgida sarnaseid printsiipe ka suuremaid oste tehes? Väga paljud tuntud sisustusbrändid kasutavad oma toodangus ära enda või teiste tehaste tootmisjääke, aga ka ookeaniplasti või ümbertöödeldud majapidamisprügi. Heidame pilgu mõnele põnevamale tootele, millega karmavabalt oma interjööri täiendada!

Marmorijääkidest diivanilauad